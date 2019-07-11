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Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici biyografisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, RTÜK’ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AKP’den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP’den gazeteci Faruk Bildirici, HDP’den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. Peki Faruk Bildirici kimdir?

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:34
Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici biyografisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, RTÜK’ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AKP’den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP’den gazeteci Faruk Bildirici, HDP’den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. Peki Faruk Bildirici kimdir?

Faruk Bildirici kimdir?

Faruk Bildirici, 10 Kasım 1956 yılında Gaziantep, Nizip’te doğmuştur. Çocukluğu Nizip’te geçmiştir. Aslında Gaziantep’te 24 Haziran 1956‘da doğmuştur ama dedesi doğum yerini Nizip olarak ve 10 Kasım 1956 yazdırmıştır nüfusa. Babası Hollanda‘da işçi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Basın İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 Haziranıydı Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başladığında. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet’ten, Nisan 1992’de ayrıldı.

Sabah Gazetesi’nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992’de Hürriyet gazetesine geçti.

Haberlerin peşinden koştu; söyleşiler yaptı; kitaplar yazdı; haber müdürlüğünde bulundu; bunca yıldır hep gazetecilik faaliyetleri içinde oldu. Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi görevinde bulundu ve Hürriyet Pazar’da “Puzzle Portreler” adlı söyleşiler hazırladı.

Ekim 1992 ayından itibaren yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir süre yine Hürriyet’te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002’de Ankara Temsilci Yardımcılığı’na getirildi. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde “Kırlangıç Yuvası” köşesinde yazdı.

Şubat 1998 ayında Gizli Kulaklar Ülkesi adlı ilk kitabı İletişim yayınlarından yayınlandı. Ardından; Maskeli Leydi, Üniforma Slogan Biber, Kuzum Bülent, Silüetini Sevdiğimin Türkiyesi, Anıtkabir Racon Zambak, Hanedanın Son Prensi, Yemin Gecesi ve Serkis Bu Toprakları Sevmişti adlı kitapları yazdı.

Ağustos 2004 – 14 Mart 2005 tarihleri arasında “Anlatsam Roman Olur” başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan ve Volga Sorgu’nun başrolde oynadığı “Anlatsam Roman Olur” televizyon dizisi Kanal D’de yayınlandı.

Tv 8’de bir dönem iki yıl boyunca “Çuvaldız” ve “Nerede Kalmıştı”; Cine-5’te de “Üç artı Bir” adıyla her pazar yayınlanan bir söyleşi programı yaptı.

Hürriyet Pazar’da “Puzzle portreler” başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. Bu portreler, Ağustos 2012 – Ocak 2013 tarihleri arasında “Haftanın Portresi” başlığı altında yayımlandı. 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren de Hürriyet Okur Temsilciliği görevini üstlendi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda, üç dönem “Araştırmacı gazetecilik” dersleri verdi. Misafir öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Parlamento muhabirliği” dersi verdi.

Faruk Bildirici, 1980 yılından beri üniversiteden tanıştığı Serpil Özekmekçi ile evlidir. Elif (d.21 Mayıs 1984) ve Aslı(d.10 Ocak 1994) adında 2 kızı vardır. Eşi Serpil hanım 6 Nisan 2016 tarihinde vefat etti.

Kitapları:

1998 – Gizli Kulaklar Ülkesi
1998 – Maskeli Leydi (Tansu Çiller‘in yaşamöyküsü)
1999 – Üniforma Slogan Biber
2000 – Kuzum Bülent (Bülent Ecevit‘e aileden mektuplar)
2000 – Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi
2001 – Anıtkabir Racon Zambak
2007 – Hanedanın Son Prensi (Mesut Yılmaz‘ın yaşamöyküsü)
2008 – Yemin Gecesi (Leyla Zana‘nın yaşamöyküsü)
2008 – Serkis Bu Toprakları Sevmişti

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:34
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