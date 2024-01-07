Faruk Beşer'den kötü haber... Oğlu açıkladı
İlahiyatçı Faruk Beşer, beyne pıhtı atması nedeniyle inme sonucu felç geçirdi. Faruk Beşer'in oğlu, "Dua bekliyoruz" dedi.
Yeni Şafak yazarlarından İslam hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Faruk Beşer, beynine pıhtı atması sebebiyle sol tarafına inme sonucu felç geçirdi.
Akademisyen Beşer'in kötü haberini oğlu Star Gazetesi yazarı Mustafa Sabri Beşer duyurdu. Resmi X hesabından paylaşım Mustafa Sabri Beşer, babası Faruk Beşer için dua istedi.
Faruk Beşer'in beynine pıhtı atması sebebiyle sol tarafına inme indiğini belirten Mustafa Sabri Beşer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Beyne pıhtı atması sebebiyle Faruk Beşer hocamız (babamız) sol tarafına inme sonucu felç geçirmiş durumda.
Kahir ekseriyetle şuuru yerinde olsa da beyinde oluşan ödem nedeniyle önümüzdeki iki gün kritik. Yoğun tedavisi devam ediyor.
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Dua talep ediyoruz.