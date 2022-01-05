Farklı ulaşım çözümleri üretebiliriz

Karakaş, “15 yıllık plan ve programımız var. Bu plan ve programımıza uygun olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. Yerli otomobilin seri üretimine 2023’ün ilk çeyreğinde başlanacağını dile getiren Karakaş, “2026-2027 döneminde kendi merkezi bilgisayarımızı tamamıyla tasarlamış ve sanayileştirmiş olacağız” diye konuştu. Çevreye duyarlı olduklarını kaydeden Karakaş, “Ülkemizin hatta Avrupa’nın kuvvetle muhtemel dünyanın en temiz tesisini Gemlik’te kuruyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. CEO Karakaş, otomobille ilgili bakış açısının değiştiğine de dikkat çekti. Karakaş, “Yarından sonra beygir değil, yazılım gücü fark oluşturacak. Geleceğin dünyası artık merkezi bilgisayarın olduğu bir dünya. Biz de bu hakikati görerek merkezi bilgisayarı dörde böldük. Çünkü, şu an zamana karşı yarışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıkıntılar tespit ediliyor

Yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının da değiştiğini anlatan Karakaş, şunları aktardı: “Yıkıcı yaklaşımlar sergilendiğini görüyoruz. Yerinde ziyaretlerle sıkıntıları ve farklılıkları tespit ediyoruz. Şüphesiz, kullanıcıların ihtiyaçları temelde veri toplamak ve dokunarak test etmek. Bunu fiziksel bir kristal saray içerisinde yapmanıza gerek yok. O imkânı sunacak bir kullanıcı deneyimi ağı yeterli. Biz onun üzerinde çalışıyoruz. Yönetim kurullarımızda da konuyu ele alıyoruz. O bağlamda hem ülkemiz hem TOGG için en akılcı çözüm ne ise onu yapma niyetindeyiz.