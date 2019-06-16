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Farklı şehirde eğitimin karanlık yüzü! Polis gece vakti baskın düzenledi

Farklı şehirlerde eğitim alma, küçük illerde ahlaki erozyonlara neden oluyor. Son olarak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binlerce öğrencinin eğitim aldığı Zongultak’ta, Bülent Ecevit Üniversitesi çevresindeki günlük kiralanan bir eve baskın düzenledi.

16 Haziran 2019 Pazar 16:51
Farklı şehirde eğitimin karanlık yüzü! Polis gece vakti baskın düzenledi

Her yıl binlerce öğrenci, iyi bir eğitim amacıyla farklı şehirlere taşınıyor. Ancak bu durum, eğitim hayatının canlı olduğu küçük şehirlerde ahlaki erozyonlara neden oluyor.

Zonguldak’ta polis baskını

Genelde ahlaksız buluşmalar için kullanılan günü birlik kiralanan evler, polisin yakın takibinde... Zonguldak’ta da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, on binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde günlük kiralanan bir eve, gece vakti baskın düzenledi.

Binlerce lira ceza

Baskın sonrası denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan, günübirlik kiralanan 4 ev işletmecisine, 14 bin 800'er lira olmak üzere toplam 59 bin 200 lira ceza uygulandı. 57 evin incelendiği denetimlerde 49'unun şirket üzerinden kiralandığının, 8'inin ise kontratla kiraya verildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul'un yanısıra küçük illerde de ticaret ve üniversitelerin yaygınlaşmasıyla faaliyete geçen günü birlik kiralanan evler vasıtasıyla ahaki erozyon ve çöküş artarken, bu evlerdeki fuhuş kent halkının büyük tepkisini çekiyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:51
  1. İstanbul
  2. Zonguldak
  3. Bülent Ecevit Üniversitesi
  4. Günlük ev

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  • TÜRBANTÜRBAN33 dk önce
    türban meselesine gelince siyasal islam islamiyetin hilafına kadınları sokağa çağırdı makama mevkiye çağırdı ama mutlaka türbanlı bunu oya tahvil edecek islamın hilafına kadınların omuzları üzerinde yükselecekti üstüne bir de istanbul sözleşmesi üretilen bataklık meydanda TÜRBAN DAVASININ ASLI CİHAD DEĞİL İKTİDAR HIRSIDIR HERŞEY OY İÇİN VE OYA GÖREDİR belki bilmiyorsunuz diye söylemek istedim allaha emanet olun
  • Mantık hatasıMantık hatası42 dk önce
    Şimdi soru size şu? Farklı şehirden gelen bir öğrenci günlük daire kiralamaz ya akrabasında kalır ya yurtta kalır yada arkadaşlarıyla ev tutar.günlük ev kiralamaz..ha illa birileri kiralıyorsa o küçük ilde ki yaşayanlar yapıyor olmasın bunu.Ahlaksızlığı öğrencilerin üzerinden palavra şeklinde yazmak abesle iştigaldir.en hafif tabirle saçmalamışsınız.
  • İNŞALLAH SON SÖZÜM OLSUNİNŞALLAH SON SÖZÜM OLSUN51 dk önce
    ibrahim as bir gün gelir milletinden nefret edersin demişti o gün tayyip Erdoğan nemrutla aynı saftaydı millet de onu kutsamakla meşguldü bir gün geldi maymuna dönüştü şimdi ne alemde bilmiyorum mazlumların sesi babası Erdoğan kendi ülkesi dahil islam alemini pazarlamadığı kafir kalmadı sizin de yoğun çabanızla öfke küpüne dönüştüm habibullah bu kadar öfkeye razı olmadı namaz kılıyordum kalbimi açtı ve rahmetle doldurdu kurban olsun şenay ona vermediğiniz eziyet kalmadı ama hala yolunuzu gözlüyor allaha emanet olun

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