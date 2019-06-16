Farklı şehirde eğitimin karanlık yüzü! Polis gece vakti baskın düzenledi

Her yıl binlerce öğrenci, iyi bir eğitim amacıyla farklı şehirlere taşınıyor. Ancak bu durum, eğitim hayatının canlı olduğu küçük şehirlerde ahlaki erozyonlara neden oluyor.

Zonguldak’ta polis baskını

Genelde ahlaksız buluşmalar için kullanılan günü birlik kiralanan evler, polisin yakın takibinde... Zonguldak’ta da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, on binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde günlük kiralanan bir eve, gece vakti baskın düzenledi.

Binlerce lira ceza

Baskın sonrası denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan, günübirlik kiralanan 4 ev işletmecisine, 14 bin 800'er lira olmak üzere toplam 59 bin 200 lira ceza uygulandı. 57 evin incelendiği denetimlerde 49'unun şirket üzerinden kiralandığının, 8'inin ise kontratla kiraya verildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul'un yanısıra küçük illerde de ticaret ve üniversitelerin yaygınlaşmasıyla faaliyete geçen günü birlik kiralanan evler vasıtasıyla ahaki erozyon ve çöküş artarken, bu evlerdeki fuhuş kent halkının büyük tepkisini çekiyor.