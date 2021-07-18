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Dünya Farklı önlemlerin de devreye sokulabileceğini duyurdular! Cezayir, Büyükelçisini geri çağırdı
Dünya

Farklı önlemlerin de devreye sokulabileceğini duyurdular! Cezayir, Büyükelçisini geri çağırdı

Cezayir, Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Ömer Halil’in, ülkedeki ayrılık yanlısı El-Kabail hareketinin bağımsızlığını destekleyen açıklamaları üzerine Rabat’taki Büyükelçisi Abdulhamid Abdavi’yi istişare amacıyla geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 22:24:00 -
Farklı önlemlerin de devreye sokulabileceğini duyurdular! Cezayir, Büyükelçisini geri çağırdı

Cezayir, Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil’in, ülkedeki ayrılık yanlısı El-Kabail hareketinin bağımsızlığını destekleyen açıklamaları üzerine Rabat’taki Büyükelçisi Abdulhamid Abdavi’yi istişare amacıyla geri çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fas'tan, Daimi Temsilcisinin açıklamalarıyla ilgili nihai tutumunu açıklamasının istendiği ancak buna cevap verilmemesi üzerine Rabat Büyükelçisinin istişare amacıyla geri çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, gelişmelere göre farklı önlemlerin de devreye sokulabileceği ifade edildi.

BM Daimi Temsilcisi Ömer Halil, 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada Cezayir'deki El-Kabail bölgesi halklarına bağımsızlık verilmesi çağrısı yapmıştı.

Halil’in El-Kabail hareketini destekleyen açıklamaları Cezayir tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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