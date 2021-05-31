Farklı köfte tarifi | Çullama köfte nasıl yapılır?
Tam ölçülü çullama köfte tarifi | Farklı bir köfte tarifi arıyorsanız çullama köfte tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, çullama köfte için hangi malzemeler gerekiyor?
Leziz ve farklı bir köfte tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Afyonkarahisar’ın önemli lezzetlerinden çullama köfte tarifi…
Çullama köfte tarifi
Malzemeler
Köftesi için:
Yarım kilo dana kıyma
1 çay bardağı ince bulgur
1 adet soğan
7-8 sap maydanoz
Tuz
Karabiber
Kimyon
Yenibahar
Üzeri için:
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı yoğurt
Yarım çay kaşığı karbonat
Tuz
Sosu için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı domates rendesi
Tuz
Karabiber
Kuru nane
Çullama köfte nasıl yapılır?
Soğanları rendeleyip, maydanozları küçük küçük doğrayın.
Tüm köfte malzemesini güzelce yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünden parçalar koparıp şekil verin.
Köfteleri 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.
Bu arada 2 litre su kaynatın.
Köfteleri dolaptan çıkarın ve kaynayan suya köfteleri atın.
Köfteleri 3 dakika pişirdikten sonra tencereden süzerek çıkarın.
Bir kasede yumurta, yoğurt, un, tuz ve karbonatı iyice çırpın.
Bir tavaya sıvı yağ alın ve kızdırın.
Köfteleri yumurtalı karışıma batırın ve önlü arkalı kızartın.
Köfteleri bir servis tabağına dizin.
Bir sos tavasına tereyağı, domates ve baharatları ekleyip pişirin.
Sosu köftelerin üzerine gezdirin.
Servis aşamasında köftenin yanına süzme yoğurt ve maydanoz ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.