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Farklı ırk geliştirmek isteyen Rizeli, çift başlı alabalık üretti

Rize'de bir alabalık üreticisinin farklı bir balık ırkı geliştirmek için yaptığı çapraz dölleme işlemi sonucunda genetiği bozuk çift başlı bir çok yavru ortaya çıktı.

17 Mart 2019 Pazar 15:35
Farklı ırk geliştirmek isteyen Rizeli, çift başlı alabalık üretti

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde yaşayan 70 yaşındaki alabalık üreticisiMustafa Memoğlu, farklı bir balık ırkı geliştirmek için yaptığı çapraz dölleme işlemi sonucunda 500 binin üzerinde yavru elde etti. Ancak çapraz dölleme sonucu genetiği bozuk çift başlı bir çok yavru da ortaya çıktı.

Albino balıklar da ortaya çıktı

Fırtına Deresi’ndeki kırmızı benekli alabalık erkeği ile gökkuşağı kültür alabalığının yumurtalarına gerçekleştirilen çapraz dölleme sonucunda 150’ye yakın yavruda genetik bozuklukla tek gövdeli çift başlı, birbirine yapışık yavrular oldu. Bunların arasında albino balıklarda var.

"Bu yıl farklı bir şey yapmak istedim"

Konuyla ilgili bilgiler veren Mustafa Memoğlu 30 yıldır kendi alabalık yavrusunu ürettiğini dile getirdi. Memoğlu “Çiftliğimde 3 ayrı tür balık üretiyorum. Bu yıl farklı bir şey yapmak istedim. Fırtına Deresi’ndeki kırmızı benekli alabalık erkeği ile gökkuşağı kültür alabalığının yumurtasına çaprazlama bir dölleme yaptım. Bir gen değişikliği olsun, nasıl bir ırk çıkacak diye görmek istedim. Bir de yurt dışından gelen kaynak alası ile kırmızı benekli alabalığa da çaprazlama dölleme yaptım ve bu yıl ilginç bir şeyle karşılaştım. Bende ilk kez gördüm. Yumurtadan çıkan yavrular arasında 2 başlı olan, göbekten birbirine yapışık değişik bozuk balıklar var. Albino balıkların yanında değişik renklerde balıklarda çıktı" dedi.

"Nasıl bir ırk çıkacak diye denemek istedim"

"Bu yavruları çok özenle büyüteceğim" diyen Memoğlu "Bakalım büyüyecekler mi? sonrasında bir müdahale gerekecek mi? Operasyonla mı ayrılacak? Hocalarla görüşüp teknik bilgi alacağım. 1 milyona yakın yumurta sağıyorum, 500 binin üstünde yavru var. Sakat olan çok az ama renkleri farklı olan yavru çok oldu. Büyüyünce gerçek renkleri o zaman belli olacak. Lezzeti nasıl olacak? Doğaya uyum sağlayacak mı?, Bir araştırma yaptık, ben nasıl bir ırk çıkacak diye denemek istedim. Belki çok güzel, kaliteli bir ırk olur, lezzeti daha güzel olur, hastalıklara daha dayanıklı olur. Fırtına Deresi'ne de bu yavrulardan salacağım. Küçük sulara da bırakacağım. Çiftliğimde bir şelale var. Oradaki göllere de bırakacağım. Sonucu 3 ay sonra net olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:35
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