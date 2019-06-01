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Farklı bir tarif arayanlara şahane bir öneri: Kahveli sütlaç

"Sütlacın da kahvelisi mi olur?" demeyin. İnanın bu tatlının tadını tarif edecek bir sözcük bulmak çok zor. Hadi, kahve tutkunları alın kağıdı-kalemi elinize...

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:00
Farklı bir tarif arayanlara şahane bir öneri: Kahveli sütlaç

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir sütlaç... Ek gıdaya geçen bebeklerden, yetişkinlere kadar geniş bir hayran kitlesi olan sütlacın birçok çeşidi de mevcuttur. Kimi zaman vişneli kimi zaman damla sakızlı olarak karşımıza çıkan sütlacı bu kez granül kahve ile hazırlamaya ne dersiniz?

İşte, granül kahveli sütlaç tarifi:

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1.5 çay bardağı şeker (Şeker oranı damak tadınızla orantılı değişebilir.)
  • Yarım tatlı kaşığı granül kahve

Öncelikle işe pirinci haşlayarak başlayın.

Pirinç haşlanırken farklı bir tencerede süt ve şekeri kaynatın.

Bir kasenin içine pirinç unu ve granül kahveyi ekleyin 1-2 yemek kaşığı ılık su ile karıştırın. Kahvenin iyice eridiğinden emin olun.

Eritilen kahve ve pirin ununu süte ekleyin.

Sütün içine haşlayıp süzdüğünüz pirinçleri de dahil edin.

Bir taşım kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve sütlaç sıcakken servis kaselerine bölüştürün.

Arzu ederseniz sütlacı tarçın, hindistan cevizi ya da rende çikolata ile ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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