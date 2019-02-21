Fark açılıyor! Seçim öncesi son anket açıklandı

ORC anket şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptırdığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Fatma Şahin açık ara önce

ORC'nin yerel seçimlere ilişkin Denizli ve Gaziantep'te 10-12 Şubat günleri arasında yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in oy oranı yüzde 42,7.

DSP adayı Millet İttifakı adayını geride bıraktı

Ankete göre DSP'nin adayı Celal Doğan'ın oy oranı 22,1, Millet İttifakı adayı Ejder Demir'in oy oranı ise 18,4. Gaziantep'teki kararsızların oranının da 15,5 olduğu belirtildi.

"Ankara, İzmir ve Bursa'da çalışmalar tekrarlanacak"

Öte yandan ORC, DSP'nin aday göstermiş olması ve HDP'nin aday göstermeyerek CHP-İYİ Parti'den oluşan Millit İttifakı'na üstü örtülü desteK vermesi nedeniyle; Ankara, İzmir ve Bursa'daki saha çalışmalarının tekrarlanacağını duyurdu.

Denizli'de başa baş yarış

Denizli'de Millet İttifakı adayı Ümit Bahtiyar'ın 41,3 oy oranı ile önde olduğunun görüldüğü ankete göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan'ın oy oranı 39,4. Ankete göre Denizli'deki kararsızların oranı 17,2.