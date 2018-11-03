Fareye karşı nane



Fare zehri kullanabilirdim. Diğer yandan o da bir can sonuçta; fareleri öldürmek istemedim. 'Tedbir tedaviden iyidir' atasözünden yola çıkarak kendi çözümümü uygulamaya karar verdim. Fareleri kimyasal kullanmadan da evinizde uzak tutmanın yolları var. Nane, kullanarak farelerin evinize girmesini engelleyebilirsiniz.

Fareler nane kokusundan nefret ederler. Nane kokusunu alan fare derhal bulunduğu yerden kaçar. Üstelik nane kolayca bulunabilen bir şey.

Bahçeniz varsa, fare sorununuz daha fazladır. O zaman bahçenize özellikle kapı girişinize yakın yerlere nane ekin. Sabahları taze nane toplayıp salatanıza koymanın keyfi bir yana farelerinizin evinize girmesini önlemenin en kolay yolu bahçenize nane dikmek.

Çorapların içine kurumuş nane koyun.

Bu gerçekten hızlı ve akıllıca bir çözüm. Eski çoraplarınızın içine kurutulmuş nane koyun. Farenizin evinize girebileceğini düşündüğünüz noktalara yerleştirin.

Veya hemen bir çay demleyin naneyle. Çay soğuyana kadar naneleri çayın içinden almayın. Soğuyan çayı bir sprey şişesine koyun. Farelerin evinize girebilecekleri noktalara gün aşırı sıkın.

Eğer daha güçlü silahlar istiyorsanız aktarlardan konsantre nane tozu veya nane yağı alın. Nane yağını pamuklara bandırın ve farelerin evinize girebileceğini düşündüğünüz noktalara bırakın.

Nane sadece fareleri değil aynı zamanda bitki bitlerini, kıtkanatlı böcekleri, örümcekleri, sivrisinekleri ve arıları da kaçırıyor.