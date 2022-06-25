Fare Murat kimdir? Fare Murat’ın gerçek ismi nedir?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Mehmet Ağar’a yönelik yeni iddialarda bulundu Peker, kendisine karşı bir suikast hazırlığının konuşulduğu bir zamanda 'Mehmet Ağar'ın Dubai'ye, ortağı olduğunu öne sürdüğü "Fare Murat" lakaplı Murat Boyracı’yı yolladığı' iddiasında bulundu. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, hakkında organize suç örgütü kurmak suçundan yakalama kararı olan Sedat Peker'e Azeri basını üzerinden cevap verdi. Peker'in cezaevine helikopter pisti yaptırdı sözlerine değinen Ağar “Ben yaptırmadım, onu yaptıran o dönemki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi. Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan Ağar “İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor.“ dedi.