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FARC'ın sembol isminin öldüğü iddia edildi
Dünya FARC'ın sembol isminin öldüğü iddia edildi
Dünya

FARC'ın sembol isminin öldüğü iddia edildi

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich’in çatışmada öldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 23:44:00 -
FARC'ın sembol isminin öldüğü iddia edildi

Kolombiya basınının Venezuela'nın başkenti Karakas'taki kaynaklara dayandırarak paylaştığı habere göre, FARC'ın önemli isimlerinden Santrich Venezuela'da hayatını kaybetti.

Santrich’in, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski FARC üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik bir süredir düzenlediği operasyonlar nedeniyle mi yoksa başka silahlı gruplarca mı öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da dün meydana gelen çatışmalarda Santrich'in öldürülmüş olabileceğini belirterek, "Teyit edilen istihbarat bilgileri Santrich ve diğer suçluların öldürüldüğünü gösteriyor, bu olay doğrulanırsa uyuşturucu suçlularının Venezuela'ya sığındıkları ispatlanmış olur." ifadelerini kullandı.

Santrich hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

Santrich, FARC siyasi parti olduğunda kısa süreliğine kongreye girmiş, ardından tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile yargılandığı bir davada Santrich hakkında mahkemeye gitmediği için 10 Temmuz 2019'da yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Uyuşturucu ticareti nedeniyle bir yıl cezaevinde kalan ve çıktığında gözaltına alınan, ardından Yüksek Adalet Mahkemesinin kararıyla salıverilen ve yemin ederek Kolombiya Temsilciler Meclisindeki görevine başladıktan sonra izini kaybettiren Santrich söz konusu mahkemedeki duruşmasına da katılmamıştı.

Gelişme üzerine Yüksek Adalet Mahkemesi gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich hakkında yakalama kararı çıkarmış, ayrıca Interpol’e de Santrich için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla başvurmuştu.

Kolombiya'da Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Santrich, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

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