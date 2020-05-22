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Faraşin Yaylası besicileri ağırlıyor

Şırnaklı besiciler Beytüşşebap ilçesinde karla kaplı dağlar arasındaki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na hayvanlarıyla zorlu bir yolculuğun ardından ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Besici Murat Aslan: - "Yaylada huzuru görüyoruz. Bu saatten sonra inşallah hep huzurla yaşayacağız" - Çoban Muhammed Algur: - "Faraşin Yaylası'nın doğası çok güzel. Yaklaşık 6 ay buradayız"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:15:17 -
Faraşin Yaylası besicileri ağırlıyor

ŞIRNAK (AA) - FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda besicileri ağırlamaya başladı.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası, her yıl ilkbaharda geniş otlakları ve doğal güzellikleri ile çok sayıda besiciye ev sahipliği yapıyor.

Yaylada onardıkları ağılların üzerini naylon brandayla kapatıp, kendileri için de çadır ve soba kuran besiciler uygun ortamı oluşturdu.

Kışın ağıllarda baktıkları koyunları ile yaylaya çıkan besiciler için yaklaşık 6 ay sürecek zorlu mesai başladı.

- "Yaylada huzuru görüyoruz"

Besici Murat Aslan, AA muhabirine, baharın sevinci ile yaylalara çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

6 aydır hayvanları ağıllarda beslediklerini ifade eden Aslan, yüzlerce hayvanla bu dönemde yaylanın yolunu tuttuklarını aktardı.

Aslan yaylanın yolunun uygun olmaması nedeniyle hayvanları araçla götüremediklerini dile getirerek, 38 kilometrelik yolu yaya katettiklerini belirtti.

Yaylanın yolunun iyileştirilmesini beklediklerini anlatan Aslan, "Yaylada huzuru görüyoruz. Bu saatten sonra inşallah hep huzurla yaşayacağız." dedi.

Çobanlardan İbrahim Bal, hayvanları Faraşin Yaylası'na çıkarmaya başladıklarını aktararak, "Yaylanın baharı çok güzel, otlak alanları çok iyi." diye konuştu.

Muhammet Algur ise yaklaşık 10 saatlik yoldan geldiklerini anlatarak, ramazan dolayısıyla sıcakta bu yolu katederken zorlandıklarını söyledi.

Faraşin Yaylası'nın doğası, otlakları ve sulak alanlarıyla hayvancılık için elverişli olduğunu belirten Algur, "Faraşin Yaylasının doğası çok güzel. Yaklaşık 6 ay buradayız." ifadesini kullandı.



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