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Gündem Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney sözleriyle ilgili Nagehan Alçı'dan şok sözler! Hadi canım sen de
Gündem

Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney sözleriyle ilgili Nagehan Alçı'dan şok sözler! Hadi canım sen de

Yeniakit Publisher
2023-09-17 15:29:00 -
Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney sözleriyle ilgili Nagehan Alçı'dan şok sözler! Hadi canım sen de

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın, Yılmaz Güney'in kadın dövdüğünü söylemesiyle ilgili olarak yazar Nagehan Alçı'nın iddiası yeni bir tartışma başlatacak. Şiddet konusunda Abdullah'ın söylediklerinin doğru olduğunu yazan Alçı, "Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu" dedi.

Yılmaz Güney’in ailesi ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim büyüyor. Abdullah, Yılmaz Güney için “Sinemamızın kadın döven erkeği” demişti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney’e sözleri nedeniyle yasal haklarını kullanacaklarını açıklayan Güney’in ailesine “Ok (Tamam) hakimi vurmak yok ama” diye yanıt verdi.

Tartışmalar sürerken yazar Nagehan Alçı, olaya farklı bir boyut kazandırdı. Alçı'ya göre Yılmaz Güney'e saldırı kampanyasının nedeni Kürt olması.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alçı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Şu an Hafter’in Libya’sında bir yandan da Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorum. Şiddet konusunda aleyhine yazılanlar doğru. Bunlar defalarca da yazıldı. Fakat şu konjonktürde Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu." ifadelerine yer verdi.

Yorum yağdı

Alçı'nın bu paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar Alçı'ya tepki gösterirken, kimileri de dalgaya alan değerlendirmelerde bulundu.

 

 

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