Far görmüş tavşan gibi kalakalacaklar! O anket, resmen şok etti

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin son anket sonuçları fonlu kara propagandacıların algı tuzağını bozdu. Söz konusu ankete katılanların yüzde 32.3'ü "Recep Tayyip Erdoğan" derken, ikinci sırada yüzde 15.2'i oranla "Kemal Kılıçdaroğlu" ve üçüncü sırada ise yüzde 14.6 oranla "Mansur Yavaş" yer aldı.

26 ilde 2 bin 312 kişiye soruldu

Şirketin, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 312 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?" açık uçlu sorusunu yönetti.

Ankete göre, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.3 oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 15.2 oranıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Onu yüzde 14.6 oranla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Ankette, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 7.4, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 6.2 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 4.8 oy oranı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?

Recep Tayyip Erdoğan: %32.3

Kemal Kılıçdaroğlu:%15.2

Mansur Yavaş: %14.6

Selahattin Demirtaş:%7.4

Meral Akşener:%6.2

Ekrem İmamoğlu:%4.8

Devlet Bahçeli:%3.5

Ali Babacan:%0.7

Abdullah Gül:%0.6

Ahmet Davutoğlu:%0.4

Muharrem İnce:%0.4

Temel Karamollaoğlu:%0.2

Diğer:%1.3

Kararsız:%7.4

Cevap yok:%5.0

ERDOĞAN MI, KEMAL KILIÇDAROĞLU MU?

Ankette ayrıca isim vererek katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 42.8 ile Erdoğan, yüzde 38.8 ile Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranı ise yüzde 18.4

ERDOĞAN MI, EKREM İMAMOĞLU MU?

Son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.0 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 33.6 ve Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranı ise yüzde 22.4

ERDOĞAN MI, MANSUR YAVAŞ MI?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 41.5 olurken, Yavaş'ı tercih edenlerin oranı yüzde 36.6 ve Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranı ise yüzde 21.9

ERDOĞAN MI, SELAHATTİN DEMİRTAŞ MI?

Recep Tayyip Erdoğan'la HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan'ın oyların yüzde 44.3'ünü Demirtaş'ın yüzde 27.3'ünü alacağı ve Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranının ise yüzde 28.4 olacağı belirtildi.

ERDOĞAN MI, MERAL AKŞENER Mİ?

Ankette, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise yüzde 32.0 oy alacağını gösteriyor. Erdoğan'ın yüzde 46.5 oy alacağına yer verilen ankette, Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranı ise yüzde 21.5 olarak gözüküyor.

ERDOĞAN MI, ABDULLAH GÜL MÜ?

Son tura Recep Tayyip Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 45.2 olurken, Abdullah Gül diyenler ise yüzde 23.0, Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranı ise yüzde 31.8 çıkıyor.

ERDOĞAN MI, ALİ BABACAN MI?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 45.9 olurken, Babacan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 26.2 ve Oy kullanmayacağım, Kararsızım ve Hiçbiri diyenlerin oranı ise yüzde 27.9

KAYNAK: HABER7