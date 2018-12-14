Fanatik Trabzonsporlu kız kardeşler futbolcularla buluştu





TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile yapılan maçta tribünde örgü örerken görüntülenen kız kardeşleri teknik heyet ve futbolcularla buluşturdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımlanan videoda, maçta örgü örerken görüntülenen Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar ile yapılan röportaja yer verildi.

Maçın ilk yarısında örgüsünün bir bölümünü bitirdiğini anlatan Kethüda, "İkinci yarıdan sonra çemberi bıraktım ve çantama koydum. Bu sefer de dua etmeye başladım. Yanımdaki genç bayan 'teyze yeter artık 3 gol attık daha dua etme' dedi. Ben futbolcuların isimlerini dahi bilemiyorum. Onların isimlerini ablam benden çok iyi bilir ve fanatiktir." dedi.

Eşlerini evde bırakarak maça gittiklerini anlatan Fatma Alemdar ise fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi.

Maçların hemen ardından tekrarlarını takip ettiğini belirten Alemdar, "Passolig kartımı da saolsun kardeşim çıkarttı. O kadar fanatiğim ki eve geldikten sonra da tekrar tekrar maçları izliyorum. Eşim maçları izlemese bile ben televizyonu açıp izliyorum. O maçta da telefona bakıyordum. Göztepe ile Sivasspor maçı vardı onu takip ediyordum. Sivas yenerse puanını 21 yapacak berabere kalsınlar da bizden biraz daha aşağı sıralarda olsunlar diye bekledim ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Fatma Alemdar, takımı genel olarak beğendiğine işaret ederek, "Sosa, Pereira, Abdülkadir ve Yusuf'u beğeniyorum. Kalecimiz de güzel oynuyor. Abdülkadir daha küçük düşürmeyin, vurmayın diyorum. Ünal Karaman da ayrı bir efsane. Futbolculuk zamanı da güzeldi teknik direktörlüğünü de beğeniyoruz." diye konuştu.

Röportajın ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret eden kız kardeşler, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular Abdülkadir, Onazi, Sosa, Yusuf ve kaleci Uğurcan Çakır ile de görüşme imkanı buldu.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor forması hediye ettiği Fatma Alemdar, "Siz böyle güzel oynayıp maçları kazandıkça biz de mutlu oluyoruz, en azından o gece rahat bir şekilde uyuyoruz." şeklinde konuştu.

Yusuf Yazıcı ile sohbet ederek hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçında başarı dileyen Alemdar, "Bu tempoda devam edin. Bizler de dualarımızla ve maça gelerek sürekli arkanızdayız, destekçiniziz." açıklamasını yaptı.