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Spor

Falcao'dan yeni transfere hoş geldin mesajı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara transfer olan Arda Turan'a sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:55:00 - 2020-08-06 08:56:49
Falcao'dan yeni transfere hoş geldin mesajı!

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu.

Sarı-kırmızılılar transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı.

Falcao, sosyal medya hesabında Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

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