  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Falcao'dan Türk doktora cevap

Erzurum'da görev yapan bir doktorun özel kıyafetinin arkasına Falcao yazması sonrası Kolombiyalı golcüden yanıt gecikmedi.

2020-04-20 18:57:00 -
Falcao'dan Türk doktora cevap

Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde bir doktorun, özel kıyafetinin arkasına Falcao yazmasına Kolombiyalı golcüden yanıt geldi.

Erzurum'da görev yapan Eren isimli doktor'un görüntüleri, Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 433 isimi hesapta yayınlandı ve yüz binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Twitter'dan fotoğrafın sahibi doktora; "Bu yaptığın için sana teşekkür ederim Eren. Bu vesileyle hastanelerde çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." yanıtı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı