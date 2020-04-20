Falcao'dan Türk doktora cevap
Erzurum'da görev yapan bir doktorun özel kıyafetinin arkasına Falcao yazması sonrası Kolombiyalı golcüden yanıt gecikmedi.
Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde bir doktorun, özel kıyafetinin arkasına Falcao yazmasına Kolombiyalı golcüden yanıt geldi.
Erzurum'da görev yapan Eren isimli doktor'un görüntüleri, Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 433 isimi hesapta yayınlandı ve yüz binlerce beğeni aldı.
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Twitter'dan fotoğrafın sahibi doktora; "Bu yaptığın için sana teşekkür ederim Eren. Bu vesileyle hastanelerde çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." yanıtı verdi.