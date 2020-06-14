Falcao, Çaykur Rize maçında sahada olacak mı? Belli oldu
Çaykur Rizespor maçıyla yeniden Süper Lig'e dönecek olan Galatasaray'da Radamel Falcao’nun da durumu netlik kazandı.
Çaykur Rizespor maçıyla yeniden lige dönecek olan Galatasaray, Kolombiyalı golcüsüne güveniyor. Yıldız futbolcunun performansı ve formu, Fatih Terim’in en büyük güvencelerinden biri oldu.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray’da 8 haftalık final periyodunda sahne Radamel Falcao’nun olacak. Pandemi sürecinde Florya’daki hazırlıklarda formu ile dikkat çeken Kolombiyalı golcü takdir topladı.
“Hazırım” mesajı verdi
Ligin ikinci devresiyle beraber toparlanan tecrübeli forvet; Denizli, Konya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği (2) ve Sivas maçlarında gol attı. Formunun zirvesinde iken lige 3 aylık ara verilmesinin Falcao’nun performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Kolombiyalı oyuncu ise antrenmanlarda “hazırım” mesajı vererek sarı-kırmızılı teknik heyeti rahatlattı.
Onyekuru, Feghouli, Belhanda ve Ömer ile Falcao’yu destekleyecek ve onu rahatlatacak olan Teknik Direktör Fatih Terim, hücum konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor.