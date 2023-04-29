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Ekonomi Fakir Hausgeräte’den ‘Teşekkürler Anne’ söylemi
Ekonomi

Fakir Hausgeräte’den ‘Teşekkürler Anne’ söylemi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:51:00 -
Fakir Hausgeräte’den ‘Teşekkürler Anne’ söylemi

Anneler Günü için geri sayım deva ediyor. Fakir Hausgeräte, bu özel günde annelerini hediyelerle sevindirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

‘Teşekkürler Anne’ söylemiyle öne çıkan markanın suyu hidrojenle canlandıran Aqua Gio Hidrojenli Su Üretme Cihazı, uyku kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Sağlıklı suyla yaşamı garantiliyor. Bu yenilikçi teknolojinin sunduğu hidrojenli su bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan ve alerjik reaksiyonlardan koruyor, diyabetin kontrol altında tutulmasını mümkün kılıyor. Yorgunluk ve stres seviyesini düşürme etkisi sayesinde zayıflama sunan, düzenli kullanımda yaşlanmayı geciktiren Aqua Gio Hidrojenli Su Üretme Cihazı annelere sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Fakir Bolt X 8365 Dikey Şarjlı Kablosuz Süpürge’nin son teknolojiyle donatılan yenilikçi tasarımı annelere pratik çözümler sunuyor. İki saat gibi kısa bir sürede şarj olması, otomatik emiş gücü, HEPA 13 filtresi ve geniş LCD ekranı ile dip bucak temizliklerin vazgeçilmezi oluyor. Alerjen karşıtı HEPA 13 filtreye sahip ilk şarjlı dikey süpürge olmasıyla fark oluşturan Fakir Hausgeräte Bolt derinlemesine temizlik sağlıyor.

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