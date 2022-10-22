Fakıbaba'yı mı kast etti? İbrahim Tatlses'ten şok sözler: Gerçek yüzünü anlatacağım
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımın İYİ Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba hakkında olduğu düşünüldü.
Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti’den istifa etti, İYİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ima ettiği konuşuluyor.
Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin."
Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Tatlıses'in paylaşımına henüz bir karşılık gelmedi.