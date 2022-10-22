  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fakıbaba'yı mı kast etti? İbrahim Tatlses'ten şok sözler: Gerçek yüzünü anlatacağım
Siyaset

Fakıbaba'yı mı kast etti? İbrahim Tatlses'ten şok sözler: Gerçek yüzünü anlatacağım

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımın İYİ Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba hakkında olduğu düşünüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:40:00 - 2022-10-22 11:39:45
Fakıbaba'yı mı kast etti? İbrahim Tatlses'ten şok sözler: Gerçek yüzünü anlatacağım

Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti’den istifa etti, İYİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ima ettiği konuşuluyor.

Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin."

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Tatlıses'in paylaşımına henüz bir karşılık gelmedi.

Ak Parti'den Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili ilk açıklama!
Ak Parti'den Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili ilk açıklama!

Siyaset

Ak Parti'den Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili ilk açıklama!

TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması
TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması

Gündem

TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması

Fakıbaba'nın hedefindeki Beyazgül konuştu
Fakıbaba'nın hedefindeki Beyazgül konuştu

Gündem

Fakıbaba'nın hedefindeki Beyazgül konuştu

Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası
Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

Gündem

Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

zalim analizci

burada suç REİSİN bu geçen 20 senede bu farklı farklı babalık bir kaç kez dansözlük yaptığı halde neden ısrarla mıçına tekmeyi atmadı yada bazı aşiretler istedi yoksa oy alamazsın hesabımı yapıldı vermezlerse vermesinler vur mıçına tekmeyi

Orhan İnan

Merak ettim Sayın Tatlises, bekliyorum.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23