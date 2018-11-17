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Fakat lütfen epikriz raporumu verir misiniz

Gerek evine taburcu edilen, gerekse bir başka hekime veya sağlık kurumuna sevk edilen hastalar için epikriz (dosya özeti) denilen bir raporun tanzim edilmesi gerekir.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:58
Fakat lütfen epikriz raporumu verir misiniz


Bu rapor, hasta güvenliği açısından çok önemlili. Çünkü hasta ve hasta yakınları, kendilerine konulan teşhisi, yapılan tetkik sonuçlarını, uygulanan tedavileri tam olarak bilip aktaramazlar.

Oysa hasta, bir başka hekime veya sağlık kurumuna başvurduğunda bu bilgilere ihtiyaç duyulur. Hastanın önceki/geçmişteki tıbbi durumunu bilmeyen hekim, o andaki sağlık sorunuyla ilgili olarak doğru karar vermekte zorlanabilir.

HEKİMİ ve HASTANEYİ BAĞLAR

Bilhassa, acilen bir başka hastaneye sevk edilen hastaların ellerine, böyle bir raporun verilmesi şart.

Çünkü, hastayı karşılayacak olan hekimin kısa sürede hastayı değerlendirip, gereken acil müdahaleyi yapabilmesi başka türlü mümkün olmaz.

Bundan öte; hastanın röntgen filmlerinin, endoskopi veya patoloji raporu gibi önemli tetkik sonuçlarının birer kopyasının da epikrize eklenmesi gerekir.

Epikriz; hekimden hekime yazılan bir bilgi notudur. Bulunduğu hastaneyi de bağlar. Hastanın ilk hekimi, hastayı gönderdiği hekime veya ileride hastanın başvurabileceği olası bir meslektaşına, hastası hakkında kanaatlerini belirtir.

Raporda; hastanın ne durumda kendisine başvurduğunu, kendisinin neler düşünerek hastada ne tür tetkikler yaptığını, hastaya ne teşhis koyup hangi tedavileri uyguladığını ve tedaviden ne sonuç aldığını belgeleriyle açıklar.

Epikriz, hekimin aynasıdır

Hastasına gösterdiği özeni, tıbbi bilgi ve deneyimini, tıp ahlakının ilke ve kurallarına ne ölçüde uyduğunu, hekimin epikrizinden hemen anlayabilirsiniz.

Epikriz düzenlemek, hekimin asli görevidir. Hiçbir hekim bundan kaçınamaz.

Hasta ve hasta yakınları, işleri bittiğinde, hastaneden ayrılmadan önce hekimlerinden epikrizlerini istemeli ve bu raporları kaybetmeden bir dosyada saklamalı.

Bugün olmasa bile, ileride hatta yıllar sonra bu belgeye ihtiyaçları olabilir. Mesela tüberküloz tedavisi almış bir hasta 20 yıl sonra tekrar rahatsızlanıp bir başka hekime gittiğinde, 20 yıl önceki hastalığının tüberküloz olduğunu ve o zaman kullandığı ilaçları hatırlamayabilir. Oysa, nüks ihtimali açısından bu bilgiler gereklidir. Ve düzenlenecek tedavi buna göre değişir.

Sağolun, elleriniz dert görmesin..

Epikriz yazmak, hekimin asli görevidir. Hiçbir hekim bundan kaçınamaz. El yazısıyla da yazabilir ama artık bilgisayar çıkışla verilebilmektedir. Altında imzası ve hastane mührü şart..

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:58
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