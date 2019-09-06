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Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım Emeklilik, gülümseten sağlık sigortası ile güç katıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak milletimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını doğru ürünlerle çözüyoruz. Sağlıkta da faizsiz sigorta olabileceğini gösterdik ve teveccühle karşılandık. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bu kategorideki büyümemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

06 Eylül 2019 Cuma 11:24
Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım Emeklilik, gülümseten sağlık sigortası ile güç katıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 milyonu geçtiğini belirterek, “Katılım Emeklilik olarak güçlü teknolojik alt yapımız ve sorunlara pratik çözüm getiren inovatif ürünlerimizle sağlık sigortalarında da farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Fark ücreti yok

"Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla sigortalılarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağlıyoruz’’ diyen Sincek, ’’Tam Katılım Sağlık Sigortası ürünümüzü Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve yakın zaman önce sunduğumuz Gülümseten Sağlık Sigortası takip etti. İhtiyaca odaklanan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Farklı ürünlerle büyüyor

Katılım Emeklilik olarak bu alandaki gelişimi önceden görerek sağlık sigortası ürünlerine yatırım yaptıklarını belirten Ayhan Sincek, “Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi sağlıkta da faizsiz ürünlerimizle fayda sağlama hedefiyle yola çıkmıştık. Bu kategorideki sağlık sigortası ürünlerimizle bugüne kadar 5 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden sigortalılarımızın hizmet almasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sorun çözücüyüz”

Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın klasik sağlık sigortalarına göre daha uygun primlerle yapılabilmesinin yanı sıra kapsayıcılığı açısından da sorun çözücü olduğunu vurgulayan Sincek, “Tam Katılım Sağlık Sigortası ile acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri yüzde yüz ücretsiz karşılanıyor. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma benzeri durumlarda ücretsiz kara ambulansı sağlıyor. Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminatla ödenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bütçe dostu primler

Aldıkları geri bildirimler sonucunda sağlık kapsamında yeni bir ürün daha geliştirdiklerini aktaran Ayhan Sincek, “Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Katılım Emeklilik ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve koroner anjiyografi giderleri limitsiz ve yüzde 100 karşılanıyor. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor. Ameliyat malzemeleri ve evde bakım hizmeti yıllık 30.000’er TL limitle kapsama alınıyor. Ambulans gibi ilave hizmetler de sigorta paketiyle sunuluyor, vergi indirimi avantajları da geçerli” ifadelerini kullandı.

Ağız ve diş sağlığınızı koruyan sigorta

Tamamlayıcı sağlık paketlerinin daha uygun fiyatlara ve özellikle bir ihtiyaca yönelik, özel hedefli olmaya başladığını dile getiren Sincek, “Örnek olarak Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sunduğumuz Diş Sağlığı Paketi, ağız ve diş sağlığı için derde deva... Diş Sağlığı Paketi kapsamında yılda bir kez ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz; diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği, teşhis ve tedavi planlaması, ağız hijyeni eğitimi ve vitalite kontrolü ile sağlıklı gülümsemenin keyfini çıkarabilirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:24
  1. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek
  2. sağlık sigortası
  3. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
  4. SGK
  5. Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
  6. Misafirim Güvende Sağlık Sigortası
  7. Katılım Emeklilik
  8. Diş Sağlığı Paketi
  9. ağız ve diş sağlığı

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