Faizsiz sağlık sigortası talep görüyor!

Akit Ekonomi

Faizsiz sağlık sigortası ürünlerine talep yoğun. Bu talep ekonomiye de olumlu katkı yapıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlık sigortası kategorisinde sundukları faizsiz alternatiflerin sektörü büyüttüğüne işaret etti.

Prim üretimi 1 milyon lirayı aştı

Sincek, sağlık sigortacılığında faizsiz alternatife olan ilginin artarak devam ettiğine dikkat çekti. Bu alanda öne çıkan ürünleriyle 2019’un ilk çeyrek verilerine göre 1 milyon TL’nin üzerinde prim üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Sincek, “Özellikle ülkemizin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden hizmet almayı sağlayan Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın faydaları çok iyi anlaşıldı ve teveccüh gördü” diye konuştu.

Gidecek yolumuz çok

Hedeflerinin insanları sağlıkta da tam koruma altına almak olduğunu vurgulayan Sincek, “Malum, halkımızın sigorta, risk ve emeklilikle ilgili konulara yönelik algısını ölçmek amacıyla ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’nı yaptık. Söz konusu araştırmaya göre halkımız araç ve konut ile sağlık sigortasını önemli görüyor. Deneklerin yüzde 58’i özel sağlık sigortalarının yarar sağladığını düşünüyor. Ancak sağlık sigortalarında sahiplik oranı yüzde 7,2’de kalıyor. Özetle bu, bize burada daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Yeni bir kulvar açtık

Katılım Emeklilik’in faizsiz sağlık ürünleriyle sektörü genişlettiğinin; alternatif bir kulvar açtığının altını çizen Ayhan Sincek, “Tabii katılım prensiplerine uygun bir ürün olan ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’ da bizim geçen sene sağlık alanında sunduğumuz ilk ürünümüz oldu. Şükür ki bu ürünle hastalar, SGK anlaşmalı özel hastanelerde hiçbir fark ödemeden muayene olabiliyor ve sağlıkla ilgili tüm işlemlerini kolayca yaptırabiliyor” ifadelerini kullandı.

Küçük müdahaleler ücretsiz

Sincek, ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın kapsamıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu ürünümüz sayesinde küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi; doktor muayene, laboratuvar, görüntüleme ve ileri tanı hizmetleri için ücret talep edilmiyor. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma benzeri durumlarda ücretsiz kara ambulansı sağlanıyor. Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor.”

Kadınlara kritik güvence

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, ‘Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’yla kadın sağlığını erken teşhisle de korumayı amaçladıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: “Kadınlara, kendilerini tehdit eden göğüs kanseri, rahim kanseri gibi kadın hastalıklarına karşı tanı ve tedavi süreçleri için avantajlı bir fırsat öneriyoruz. ‘Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’ kapsamındaki sigortalılar yılda bir kere ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor.”

Önemli avantaj

‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın sağladığı vergi avantajlarına da değinen Sincek, şöyle devam etti: “Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını aylık brüt ücretin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Serbest meslek sahibiyseniz kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’yla hastalık durumlarında sadece sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Oluşacak fark ücreti gibi masraflarınızı düşünmenize gerek kalmaz. ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için Albaraka Türk veya Kuveyt Türk şubelerine, yurt genelindeki Katılım Emeklilik acentelerine başvurmanız yeterli.”