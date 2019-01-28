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‘Faizsiz’ kampanyalar gaza bastı

2018 yılında birçok kişiyi araba sahibi yapan kampanyalar, 2019 yılında da devam ediyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:51
‘Faizsiz’ kampanyalar gaza bastı

2019’un ilk ayında da hurda teşvikinden, faizsiz kredi ve indirimlere kadar birçok cazip seçenek alıcılarını bekliyor:

-Volkswagen: Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile uygulanan faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın tüm modelleri 60 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” cazip faiz oranıyla satın alınabiliyor.

-Renault: Megane Sedan, Clio HB, Clio Sport Tourer, modellerinin satın alımlarında, maksimum 24 bin  TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için yüzde 0 faiz oranı. Ocak ayında, tüm Renault hafif ticari araç modellerinin satın alımlarında, maksimum 24 bin TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için yine yüzde 0 sabit faiz oranı uygulanıyor.

-Dacia: Dacia Duster ve Dacia hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Dacia Duster ve Dacia Dokker müşterileri maksimum 24 bin TL, 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. 2018 model Dacia Sandero, hurda teşviki ile 60 bin 900 TL, Dacia Dokker 63 bin 500 TL, Dacia Duster 77 bin 900 TL, Dacia Lodgy ise 96 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

-Mercedes-Benz: X-Class’a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 200 bin TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, yüzde 0’dan başlayan faiz oranı ile farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.

-Hyundai: Hyundai yeni yılda düzenlediği ilk kampanyasında, Hyundai i10 2019 Modellerini 2.750 TL’ye varan nakit indirimi avantajıyla satışa sunuyor. Hyundai 2019 yılı Ocak ayı kampanyası kapsamında, 2019 Model Yılı Hyundai i20’lerde 5 bin TL’ye varan nakit indirimi ve 30 bin TL, 12 ay, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Hyundai i20 2018 Model Yılı sıfır km otomobillerde, 8 bin 820 TL’ye varan nakit indirimi ve 30 bin TL, 12 ay, 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

-Honda: Honda’nın Ocak ayına özel düzenlediği yeni yıl kampanyasında, sportif tasarımıyla Honda Civic Sedan’lar, 40 bin TL’ye varan 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:51
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  7. Renault
  8. Megane Sedan
  9. Dacia
  10. Mercedes-Benz
  11. X-Class
  12. Hyundai
  13. Honda

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