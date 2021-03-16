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Ekonomi Faizsiz fonlara takep yoğun
Ekonomi

Faizsiz fonlara takep yoğun

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, halkın faizsiz fonlara teveccühünün arttığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:53:00 -
Faizsiz fonlara takep yoğun

Yakup Sarıçiçek

Sincek, “Faizsiz fonların pazar payı 2020’de 2019’a göre önemli oranda arttı. Yüzde 13.70’ten yüzde 18.12’ye yükseldi” dedi. Sincek, geçen sene yüzde 33.9 civarında getiri sağlayan faizsiz fonların emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini kaydetti. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) pandemide gördüğü ilgi ve güvenle derinleşme fırsatı bulduğunun altını çizen Sincek, şöyle konuştu: “Yukarı yönlü ivme devam etti. Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 6 milyon 900 bine, fon tutarı da 159 milyar liraya dayandı. Bu büyümede katılım esaslı BES’in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz.” Salgın sürecinde BES’in çok iyi bir sınav verdiğini de vurgulayan Sincek, şunları söyledi: “Geleceğin tahmin edilemediği ve yeni normallere dayalı dünyanın kurulduğu bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. ‘Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak’ diyoruz fakat nasıl olacağına dair ancak tahminlerde bulunabiliyoruz. Böylesine belirsiz bir ortamda BES, yatırımcıların ve geleceğini teminat altına almak isteyenlerin en güvenilir adresi oldu. Bu güveni de boşa çıkarmadı. BES, Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline gelerek en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi oldu. Bu yükseliş grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
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