Faizler için "geri vites" arayışı

Günün odak noktasında saat 14.00’te sonuçlanacak olan yılın son PPK toplantısı yer alıyor. TCMB’nin faiz artırımlarına devam etmesi beklense de özellikle 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin geride kalan iki ayda yönünü aşağı çevirerek kontrol altında görünmesi Kasım ayı PPK toplantısında da işaret edildiği gibi daha limitli bir faiz artırımı yapılacağına işaret ediyor.

Beklentiler ne yönde?

Ünlü Co'nun değerlendirmesine göre bu kapsamda ortalama piyasa beklentisi politika faizinin %40’tan %42,5 seviyesine yükseltileceği yönünde. Faizlerin ulaşması beklenen zirve seviye ise %45 olarak tahmin ediliyor. Piyasanın 12 aylık %41,2'lik enflasyon beklentisine kıyasla bileşik politika faizini %57'ye çıkaracak olan bu önemli faiz artışının ekonomiyi enflasyon raporunda öngörülen dezenflasyon yörüngesine (2024 sonunda %36) doğru yönlendirmesi muhtemel görünüyor.

Yeni mesajlar bekleniyor?

TL’de sınırlı değer kayıpları devam ederken bugün odak noktasında TCMB’nin PPK toplantısında vereceği mesajlar olacak. Son iki aydır aşağı yönlü bir eğilim sergileyerek %45,3’ten %41,2 seviyesine gerileyen 12 sonrası için enflasyon beklentisinde geri çekilmenin sürmesi TCMB’nin faiz artırımlarını azaltarak yakın zamanda sonlandıracağına yönelik piyasa beklentisi ile uyumlu bir tablo çiziyor.

BIST'teki gelişmeler

Hafta başından bu yana zayıf bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da kırılganlığın dün de devam ettiğini gördük. Günün ilk yarısında önemli teknik seviyelerden biri konumunda bulunan 7700’den çok fazla uzaklaşılmamaya çalışılsa da ikinci yarıda artan baskı ile bu seviyeden uzaklaşmaya başlayan endeks günü de 7700’ün altında tamamladı. Böylece hafta başından bu yana değer kaybı %4’ü aşan endeks yurt dışı piyasalardan net şekilde negatif ayrışmış durumda.

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