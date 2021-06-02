Faizler düştü mü? Konut kredi, konut finansman oranları düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım" dedi. Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız."

Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz indirimi beklentilerine ilişkin “Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak. Enflasyonda belirgin düşüş, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacak. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız. Piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası fiyat istikrarı amacına bağlıdır." dedi.

Kredi finansman oranları 2021 merak ediliyor. Katılım bankalarına konut kredisi bir başka değişle konut finansmanı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 'Ziraat Katılım, Vakıf Katılım finansman oranları ne kadar?' Sorusuna yanıt arıyor. Devletin katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım finansman oranlarını güncelledi. Peki Ziraat Katılım konut finansman oranı nedir? Vakıf katılım konut finansman oranı ne?

Ziraat Katılım konut finansman oranları ne kadar?

Ziraat Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.41'den 60 ay vade hesaplaması şu şekilde:

Ziraat Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.41'den 72 ay vade hesaplaması şu şekilde:

Vakıf Katılım konut finansman oranları ne kadar?

Vakıf Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.55'ten 60 ay vade hesaplaması şu şekilde:

Vakıf Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.55'ten 72 ay vade hesaplaması şu şekilde: