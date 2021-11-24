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Ekonomi 'Faiz'i kimse CHP kadar böyle güzelleyemedi! 'Caizdir' demediği kaldı
Ekonomi

'Faiz'i kimse CHP kadar böyle güzelleyemedi! 'Caizdir' demediği kaldı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında haram kılınan 'faiz'in iyi bir şey olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 01:08:00 -

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu programda hükümetin savaş açtığı ve İslam dini tarafından haram kılınan 'faiz'i CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici öyle bir güzelledi ki bir tek 'caizdir' demedeği kaldı.

Kesici, “Faiz aslında feyz almak demek, çoğalmak demek. Feyz vardır ya Arapça. Aynı kök. Feyz almak, artırmak filan.” dedi.

Faiz lobisi iş başında

Hükümetin faize karşı açmış olduğu savaş faiz lobisi tarafından tepkiyle karşılanıyor. Dış destekli operasyonlarla Türk ekonomisine karşı saldırılar yapıldığı hükümet tarafından sık sık vurgulanıyor.

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