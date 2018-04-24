Faize karşı topyekûn savaş! Akit'in haberi sizlerle

Erken seçim kararını olumlu ve yerinde gören İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Faizle mücadele ülkenin önemli bir sorunu. Bu sorunu ülkemiz bir an evvel aşmalı” dedi.

SEÇİMİN ARDINDAN ATILIM DÖNEMİ

Avdagiç, faizler gerilediği takdirde üretimin ve ticaretin artacağını belirtti. Bu anlamda alınacak önlemlerin önemli olduğunu dile getiren Avdagiç, “Bir ara faiz oranları yüzde 4’e kadar inmişti, o dönemde ülkemiz atılım yaptı. O oranları tekrar görmeyi dileriz. İnşallah seçimleri tamamlamamızın, stabil bir döneme girmemizin hemen ardından faiz ve krediye kolay erişim gibi konularda kararlı adımlar atılır” temennilerini paylaştı.

FİRMALAR RAHATLATILMALI

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) yeni yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini üstlenen İsmail Gülle de, üretip ihracat yapan firmaları faizi indirecek, krediyle buluşturacak kararların rahatlatacağını vurguladı. Gülle, siyasilere bu kararları tartışmayı tavsiye etti. Gülle, ayrıca yerli ve yabancı yatırımların, projelerin daha çok teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

FONLAMA MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKİLMELİ

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, faizle mücadelede dikkat çekici bir öneride bulundu. Alkin, “Faizde gerileme için fonlama maliyetleri aşağı çekilmeli” dedi. Yüzde 20’yi bulan faiz oranlarına karşı önlem alınması gerektiğine işaret eden Alkin, “Fonlama maliyetleri yürüdü gidiyor. Libor ve tribor tarafında da artışlar görülüyor” dedi. Alkin, bu anlamda ilgili mercilere “Gerekenler yapılmalı, faizde gerileme için fonlama maliyetleri mutlaka aşağı çekilmeli” diye seslendi.

YENİ İTTİFAKLARDAN YARARLANMALIYIZ

Alkin, faiz oranlarının bütün dünyada artış eğiliminde olduğunu kaydetti. Alkin, “Tedbirler alındığı, üretim ve yatırım ortamı iyileştiği takdirde faiz şirketlerimize önemli bir darbe vuramaz” diyen Alkin, şöyle devam etti: “2018, 2019 ve 2020 artan faizlerin, üretici ile tüketici fiyatlarının, güçlü büyümenin damga vuracağı bir dönem olacak. Tabii bu ortamda kendi yağımızla kavurulmalıyız ama dış finansmanı da unutmamalıyız. Finansman temini için yeni ittifaklardan yararlanmalıyız. İrtibata geçtiğimiz yeni ülkelerin sermayelerini çekmeyi hedeflemeliyiz, yatırımcılara reddedemeyecekleri önerilerde bulunmalıyız.”

KATMA DEĞERLİ BÜYÜME ÖNEMLİ

Büyüme rakamları ve hedeflere de değinen Alkin, şu görüşleri paylaştı: “2017’de yüzde 7,4 oranında büyümemiz çok önemli ve anlamlı. Çünkü aşağılık, hain darbe girişiminin ardından toparlanan ekonomiyi en iyi bu rakamlar anlatıyor. Öte yandan şu anda pek katma değerli bir büyüme göremiyoruz. Daha evvel büyüme oranımız yüzde 5’ti ama katma değerliydi. Bu çerçevede üretimin ve ihracatın büyümede payını daha da arttırmamız şart. 2018 için yüzde 4 ila 4,5 büyüme tahmin ediyoruz. İlave olarak büyümede üretimin ve ihracatın önemli yeri olmasını diliyoruz.”