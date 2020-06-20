Faizden kaçan katılımla ‘BES’leniyor

Buna karşılık faizden 1.3 milyar liralık kaçış yaşandı. Yatırımcının ilgi gösterdiği altın fonlarının 6 aylık getirisi yüzde 30’u aştı. Bu süreçte katılım bankalarının yatırımcılara sağladığı fırsatlar da etkili oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilgi yoğun. Sisteme sene başından bu yana net olarak 5 milyar lira girdi. Toplam 6.8 milyon gönüllü üyenin 135 milyar lirasının biriktiği BES’te net girişte 4.1 milyar lirayla altın fonları öne çıktı.

Borsa İstanbul’un (BİST) nisan ayından bu yana ortaya koyduğu başarılı grafik hisse fonlarına rağbeti arttırdı. Bu fonlara 552 milyon lira geldi. Endeks fonlarında da 25 milyon lira net artış görüldü. Dolar ve Euro alımlarının ardından da kamu dış borçlanma fonuna ise 30 milyon lira girdi. İlk 6 ayda değişken fonlara 71 milyon lira, esnek fonlara 16.6 milyar lira çekildi. BES’te para girişi devam ettiği için devlet ilave 1.5 milyar lira teşvik yatırdı. Buna mukabil faiz oranlarının 2019 Ağustos ayından itibaren önemli ölçüde gerilemesi, tahvilin getirisinin dibe vurması nedeniyle likit fonlarda 1.3 milyar liraya varan çıkış yaşandı.

İlk 6 ayda altın fonları yüzde 30 getiriyle ilk sırada yer aldı. Karma esnek fonlar yüzde 13.3’le ikinci, kamu dış borçlanma fonları yüzde 11’le üçüncü oldu. Hisse fonları da yüzde 1.8 kaybettirdi. BİST’ten yabancı yatırımcıların çıkışları bu fonların değerlerini aşağı çekti. Borsaya ilk 6 ayda 352 bin yerli yatırımcı girse de BİST’in yeni müdavimleri büyük şirketler yerine küçük firmalardan pay alma yoluna gittiler. Nihayetinde 6 ayda BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 10.1’le Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık tüketici fiyatlarını aştı.