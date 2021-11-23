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Ekonomi Faizci tayfanın yol kılavuzu bunlar mı? Dünyaca tanınan ekonomist normale dönüşün nasıl olacağını açıkladı
Ekonomi

Faizci tayfanın yol kılavuzu bunlar mı? Dünyaca tanınan ekonomist normale dönüşün nasıl olacağını açıkladı

Faizci tayfaya kılavuz olan İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Jonathan Haskel, finansal piyasaların BoE'den gelecek yıl faiz artırım beklentisinin güçlü ekonomik görünümü yansıttığını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:32:00 -
Faizci tayfanın yol kılavuzu bunlar mı? Dünyaca tanınan ekonomist normale dönüşün nasıl olacağını açıkladı

Dünya genelinde ekonomide küresel kriz patlak verirken paranın gücünü elinde bulunduranlar faizin artmasını dört gözle bekliyor. Türkiye’de de bazı kesimler de dolar ve altındaki rekor artışlar sonrası beklentilerini faize çevirdi.

İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Jonathan Haskel, finansal piyasaların BoE'den gelecek yıl faiz artırım beklentisinin güçlü ekonomik görünümü yansıttığını savundu.

Haskel, "Faiz artırımı beklentisi, son 100 yılın en kötü ekonomik şoku ile başa çıkmaktaki başarıyı yansıtıyor. Faiz oranlarında kademeli bir artış normale dönüş olur, İngiltere ekonomisinin güçlendiğini gösterir" diye konuştu.

Baş ekonomist, BoE'nin şu anda iş gücü piyasası ve ithal mal maliyetleri gibi şeyleri yakın şekilde takip etmekte olduğunu belirtti.

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