‘Faiz sebep enflasyon sonuçtur!’ Erdoğan’a gülen ekonomistler şimdi nerede?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti, yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

TÜİK, 2023’ün haziranında enflasyonun, yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilediğini açıklamıştı. Ayrıca bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” diyerek faizin düşürülmesi gerektiğini savunmuş ve uzun süre düşük faiz politikası uygulamıştı. Döviz ve enflasyonun artmasını buna bağlayan muhalifler ve çakma ekonomistler, faizin yükselmesi gerektiğini savunarak doların ve enflasyonun düşeceğini savunmuştu. Uzun süre bu söylemlere karşı direnen Erdoğan, sonunda faiz artırımına müsaade etmiş ve Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı değişerek yeni politika izlenmeye başlanmıştı. Bugün açıklanan son enflasyon verileri, faiz artırma politikasının hiçbir işe yaramadığını gözler önüne sererken, Erdoğan’ın sözlerine karşı çıkan muhaliflerin aslında hiçbir şey bilmediğini de kanıtlamış oldu!..

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, faiz politikası ve enflasyon rakamları da masaya yatırıldı.

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Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Tayyip Erdoğan defalarca söyledi. “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dedi. Güldüler, kahkaha attılar, “Ekonominin temel bilgilerinden habersiz bir cumhurbaşkanı var” dediler, “Hani ekonomisttin sen” dediler, neler neler… Peki şimdi, şuan itibariyle bir defa daha faiz sebeptir, enflasyon da sonuçtur gerçeği karşımıza çıktı mı? Çıktı.