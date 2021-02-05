“Faiz oranlarının ve enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz”

Bankacılık sektörünün kendisinden bekleneni yaptığını aktaran Aydın, bununla beraber bu kredi büyümesinin bazı yan etkilerinin de yaşandığını, bazı kredilerin üretim, yatırım ve ticaret yerine değişik tasarruf alanlarına gittiğini bildirdi. Aydın, son 2-3 ayda finansal piyasalarda toparlanma ve ekonomik beklentilerde düzelme olduğunu, yılın kalanında da bu iyileşme sürecinin devam edeceğinin, enflasyon ve faizlerin gerileyeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Faiz oranlarının ve enflasyonun yıl içinde düşmesini beklediklerini aktaran Aydın, uzun vadeli fiyatlamaların çok daha olumlu olduğunu, ekonomiye dönük beklentilerin iyi durumda bulunduğunu ve daha da iyiye gittiğini belirtti.

1 Trilyon TL'lik büyüklüğe erişti

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası’nın 1 trilyon TL büyüklüğünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu yönüyle Türkiye’nin en büyük bankası. Aynı zamanda Türkiye’nin en çok kredi veren bankası. Yurt içinde 1.800 şubesi bulunan, yurt dışında da 18 ülkede faaliyet gösteren Ziraat Bankası, özel hukuk hükümlerine göre çalışıyor. Para kazanıyoruz ama makul çizgilerde. Bizim öz kaynak getirimiz sektör ortalamalarının biraz altında, yüzde 10 civarında. Aktif karlılığı da sektör ortalamalarıyla doğru orantılı.” Tarım sektörünün yüzde 80’ine varan kısmını finanse ettiklerini aktaran Aydın, “Türkiye’de tarım finansmanına erişimde asla ve asla sorun yoktur. Türkiye’de bir ceviz ağacı 10 yılda yetişir. 45 gün vadeli mevduatlarla bunları finanse edemezsiniz. Bu konuda birçok uygulamaya imza attık. Uçtan uca endüstriyel tarımı önemsiyoruz. Sübvansiyon dışında verdiğimiz krediler 160 milyar TL’dir” ifadelerini kullandı.