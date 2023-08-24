Faiz kararı sonrası gram altında deprem! Resmen çakıldı
Merkez Bankası'nın faizleri beklenmedik bir oranda artırmasının ardından dolar ve gram altında ser düşüşler yaşandı. Gram altında 40 liradan fazla gerileme görülürken dolar 27 liranın altını gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB, faizi 750 baz puan artırarak yüzde 17,5’ten yüzde 25'e yükseltti.
Dolarda sert düşüş
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 27,27 TL seviyesinde olan dolar beklentilerin üzerinde gelen faiz artışı sonrası sert düşüş göstererek 25,75 TL seviyesine kadar geri çekildi.
29,75 TL seviyesinde olan Euro ise 27,90 TL seviyesine kadar düşüş gösterdi.
Gram altın 100 lira birden düştü
Kurdaki düşüşten etkilenen Gram Altın/TL altında ise 1682 TL seviyesinden 1587 TL seviyesine kadar düştü
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