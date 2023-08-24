Faiz kararı sonrası beklenmedik şekilde dolar çakıldı! Akaryakıta indirim gelecek mi? Zam yapıldı mı?
Dolar/TL, 27,27 seviyelerine çıktığı günde faiz kararının ardından sert bir şekilde geri çekildi. Merkez Bankası'nın faizleri beklenmedik bir oranda artırmasının ardından dolar ve gram altında ser düşüşler yaşandı. Gram altında 40 liradan fazla gerileme görülürken dolar 27 liranın altını gördü. Peki bu durum akaryakıt fiyatlarını etkileyecek mi? Brent petrol fiyatı ne kadar?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi. Peki döviz ve brent petrole bağlı olarak fiyat politikasını belirleyen akaryakıtta fiyat değişikliği olacak mı?
Dolar şu anda yüzde 6 değer kaybederken 25.44'ten işlem görüyor. Bret petrolün varili ise 83 dolar.
Doların bu ani düşüşü sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştururken şu anda bir fiyat güncellemesi görünmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA:
Benzinin litre fiyatı 37,69 TL
Motorinin litre fiyatı 36,79 TL
LPG litre fiyatı 15,83 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA:
Benzinin litre fiyatı 37,74 TL
Motorinin litre fiyatı 37,85 TL
LPG litre fiyatı 16,29 TL
ANKARA:
Benzinin litre fiyatı 38,28 TL
Motorinin litre fiyatı 38,39 TL
LPG litre fiyatı 16,28 TL
İZMİR
Benzinin litre fiyatı 38,34 TL
Motorinin litre fiyatı 38,50 TL
LPG litre fiyatı 16,02 TL