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Gündem Faiz düşünce Serkan İnci ekonomist kesildi
Gündem

Faiz düşünce Serkan İnci ekonomist kesildi

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından lağım çukuru İnci Sözlük’ün sahibi Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir anda ekonomist kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:37:00 -
Faiz düşünce Serkan İnci ekonomist kesildi

YENİ AKİT  ANKARA

Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından politika faizinde 100 baz puanlık indirime gittiğini açıkladı. Merkez Bankası verdiği kararla banka, haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirdi. Merkez Bankası’nın kararını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirmeye kalkan lağım çukuru İnci Sözlük’ün sahibi Serkan İnci bir anda ekonomist kesildi.

İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milleti değil iktidarı düşünen Merkez Bankası yöneticileri bu ülkeye ihanet ediyor. Merkez Bankası’nın sorumluluğu millete karşıdır. Milletin parasını, alım gücünü, ekonomisini korumakla yükümlüdür İktidarı değil Milleti seçin, milletin yanında olun. Geçici bir iktidarın değil. Merkez Bankasının en temel ve basit görevi; İktidarın çıkarları ile Milletin çıkarları çatıştığında, Milletin çıkarlarını seçebilmesidir. Olası seçimler, iktidar savurmalarını engelleyip milletin kendine emanet ettiği Milli Para Birimini korumak, yağmalanmasını engellemektir… Siyasetçilere dünyanın hiçbir yerinde güvenilmez. Milli para biriminizi siyasetçilere emanet ederseniz, bu parayı yağmalarlar. İşte Merkez Bankası bu noktada devreye girer. Milli parayı, değerini, güvenilirliğini korur. Bununla yükümlüdür. Mevcut M.B bunu yerine getirmiyor… Padişahlık ile yönetilmediğiniz ve para 85 milyonun ortak serveti olduğu için, bu parayı iktidara koşulsuz emanet edemezsiniz. Güvenilir bürokratlar, memurlar, kurumlar ve hukuk bu serveti korumalı. Hem dışarıya hem siyasetçilere karşı. Türk milleti daha Cumhuriyeti anlayamamış” dedi.

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