Faiz dünyanın başına bela

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BaFin) yeni başkanı Mark Branson, en büyük ekonomik riskin faiz ortamı ve etkileri olduğunu belirterek, finansal kurumların denetimine yönelik “daha hızlı ve sert” bir yaklaşım göstereceklerini açıkladı.



Branson, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a verdiği röportajda, piyasalardaki balonlar konusunda uyardı.



İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse’in iflas eden ABD’li aile yatırım şirketi Archegos Capital’deki kayıplarını hatırlatan Branson, piyasalarda bu tür iflasların devam etmesi riskinin büyük olduğunu belirtti.



Branson, “Bu faiz ortamında abartılardan kaçınmak mümkün değil, her yerde aşırı değerlenmeler olabilir” ifadesini kullandı.



Balonlar nedeniyle bankacılık sisteminin sağlam sermayeye sahip olması gerektiğini anlatan Branson, kara para aklama sorunları için daha fazla personel görevlendirmek ve bankaları daha sıkı kontrol etmek istediğini vurguladı.



BaFin’ın Alman olmayan ilk başkanı 52 yaşındaki Branson, “Kara para aklama sorunlarınızın başkaları, örneğin Amerikalılar, tarafından çözülmesi kabul edilemez” dedi. En büyük ekonomik riskin faiz ortamı ve etkileri olduğunu hatırlatan Branson, “Bu, faiz marjlarıyla çalışan bankaların ve sigorta şirketlerinin iş modelinin temelini tehdit ediyor. Bu iki açıdan tehlikeli, faiz ortamı böyle kalırsa sorun olur. Aniden normale dönerse tehlikeli de olur. Kurumlar ve denetleyici makamlar her iki duruma da hazırlıklı olmalıdır” uyarısında bulundu. Eski İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı olan Mark Branson ağustosta BaFin’in yeni başkanı olmuştu.