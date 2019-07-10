Faili meçhul cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı Adıyaman Gölbaşı'nda, 14 yıl önce emekli polis memurunun bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili kurulan özel ekip cinayeti aydınlattı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz 2005'te, Gölbaşı ilçesine bağlı Kutlar Mahallesi Asfalt Sokak'ta yaşayan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden emekli Seydi VakkasGültekin, evinde başından 17 kez bıçaklanmış halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Amirliği Bürosu, cinayetin 14. yılında özel ekip kurarak, olayla ilgili dosyaları tekrar incelemeye aldı. Ekipler, Gaziantep, Malatya ve Antalya'da yaptıkları eş zamanlı operasyonda Mehmet Seymen, Ali Ç, Yılmaz E. ve Burhan Ç'yi gözaltına aldı. Zanlı arkadaşı çıktı Adıyaman'a getirilen ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Seymen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada cinayete kurban giden Gültekin'in, emeklilik sonrası tazminatını alarak memleketi Gölbaşı'na döndüğü, katil zanlısı Mehmet Seymen'in ise Gültekin'in arkadaşı olduğu öğrenildi.

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