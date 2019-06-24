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Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

Yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalar yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, erken seçimle ilgili soruya "Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir" cevabını verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili CHP Genel Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın İmamoğlu bütün İstanbul'un başkanı olmuştur. Vatandaş görevini yaptı. Şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda. İnandırıcı olmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız herkes şapkasını önüne koymalı, yönetenler ekonomiyi bugün içinde bulunduğumuz yanlışları ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidir.

"Erken seçim gündeminizde var mı?"

Biraz önce de söyledim. Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır. Herkes kendi İşine odaklanmalıdır. Belediyeler belediye işlerine yoğunlaşmalı, hükümet de asıl işine yoğunlaşmalıdır."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Saray
  4. İmamoğlu
  5. Faik Öztrak
  6. İstanbul seçim sonuçları

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  • selimselim17 dk önce
    adam güzel konuşmuş.hem AKP hem imamaoğlu kendini kanıtlayacak daha ne istiyorsunuz?
  • VatandasVatandas24 dk önce
    Dogru konusmus.biktik sizin seciminizden.vatandasa verilen sozler tutulacak okadar....
  • Sert TOPRAKSert TOPRAK32 dk önce
    Benim Oy Kullanmadığım İstanbul seçim sonuçlarını bahane ederek, benim oy kullandığım ve 5 yıl bu Ülkeyi yönetme yetkisinin verildiği Başkanlık seçimi hakkında "erken, merken" diye laf geveleyecek olan için, şimdiden söyleyeyim sonra uyarmadı demesinler sözlerimin kırıcı olmasına engel olamayabilirim ona göre.
  • hercaihercai34 dk önce
    Erken secim istemiyorum diyen istiyordur demektir. Simdi Istanbul'u kazandiilar, erken secim olursa birinci parti olacaklarini zannediyorlar. Iki aya kadar erken secimden bahsetmeye baslarlar merak etmeyin.
  • mikiforovmikiforov39 dk önce
    umarım Akp anlamıştır ki Bu ülkenin Müslüman evlatlarına sırt çevirerek Elit Chp kesimi razı etmeye çabalamanın acı sonucunun tekrar edebileceği gerçeğini...hala ortalıkta başarı elde edildiğini iddia eden tipler var; mesela Haber7 sitesinde gördüğüm kadarı ile arap ülkelerinde RTE nin Putini Trumpı geçtiğini gösteren parlatıcı bir anket sonucunu yayınlıyorlar bu kafa kaybettirir beyler size bu aklı veren iyi akıl vermiyor. herkes kendisini sorgulamalı daha dün yeni bir seçim kaybettiniz bugün bu tarz algı anket sonuçları insanları tiksindirttirir. Akıllı başlı hareketler edin
  • hercaihercai41 dk önce
    Yazar Zekeriya Say gecen gunlerde sunu yazmisti yazisinda “Dar gelirliye 6 bin ile 13 bin lira arası yardım” yazılı bir ilan olduğunu gördüm.İmamoğlu’nun ilk kez 22 Mayıs’ta, Bomonti’deki bir otelde gerçekleştirdiği “Kampanya Koordinasyon Toplantısı”nda açıkladığı bu vaade göre;Dar gelirli kişilere 6 bin ile 13 bin lira arası nakdi yardım yapılacağı ilan ediliyordu.. '' Yorumcu, sen de haklisin, bu isin arkasinda mason ve Koc ailesi var.. o yuzden 800 bin fazladan oy aldilar. Haa. baska seyler de olabilir. Il kurul baskani kalp spazmi gecirmis falan.. Tam da zamaninda nedense.
  • hasan bazhasan baz42 dk önce
    bir işe yaramadan pkk ile mecliste oturun,yemiyor tabi erken seçim,reisin yerinde olsam derhal seçime giderdim
  • SeçmenSeçmen44 dk önce
    MHP Eyt sözünü tut yoksa baraj altısın bunu bil Akp bir sonraki seçime seninle ittifak yapmaz adam heryeri kaybetti
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Eyyyyy akit siz dahil tüm Türkiye bu kardeşinizi duyacak. Ak parti dahil hem YSKNIN hem yargının devlet kurumlarının iktidar ve muhalefetin içinde yer alan Masonlarla Koç kaybettirdi bu seçimi. Erdoğanı 18. Yıla ulaştirmama kararı aldılar. Düşmanı tanımazsan peşpeşe darbe yersin. Yok ysk süper kurum yok şu bu olmaaazzzz! Artık kesinlikle operasyon yapamazlar denilen noktada operasyonun kralı yapılır çünkü kimse beklemez. Şimdi sıra Soyluya operasyon yaptirtcaklar.çünkü İMAMOĞLUNU tek yıkacak isim o...Nagehan alçı ak parti gibi görünen ve onun altını oyan bir cia ajanı...Dikkat yeni hedef kasım. Ekremi mağdur etme üzerinden bu yapılacak. Bunu da savcılar ve ak ellerle yapacaklar. Türkiye içerdeki bu oyunu bozmak için mutlaka yunana ve ruma geçirmeli...egede fitili ateşlemeli...o zaman içerdeki güruh ya vatanın yanında olacak yada karşı tarafta...işte o zaman oyun bozulur. Yine diyom eyyy akit düşman 1....0....1....0 ile kendini belli eden masonlardır. Yüzde 54 net ve açık bir şüphedir. Koç fener için topladığı paraları kaç yüz bin kişiye dağıttı? Dikkat
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli1 sa önce
    Çok güzel, olması gereken bir açıklama yapmıştır.

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