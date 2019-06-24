Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili CHP Genel Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın İmamoğlu bütün İstanbul'un başkanı olmuştur. Vatandaş görevini yaptı. Şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda. İnandırıcı olmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız herkes şapkasını önüne koymalı, yönetenler ekonomiyi bugün içinde bulunduğumuz yanlışları ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidir.

"Erken seçim gündeminizde var mı?"

Biraz önce de söyledim. Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır. Herkes kendi İşine odaklanmalıdır. Belediyeler belediye işlerine yoğunlaşmalı, hükümet de asıl işine yoğunlaşmalıdır."