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Gündem Faik Öztrak, Kanal İstanbul'u hedef aldı!
Gündem

Faik Öztrak, Kanal İstanbul'u hedef aldı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul'u hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 18:06:00 -
Faik Öztrak, Kanal İstanbul'u hedef aldı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kanal İstanbul'u ve Bahçeli'yi hedef almaya kalktı

Öztrak, Kanal İstanbul'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alarak, "Artık iktidardan gideceklerini görüyorlar. Erdoğan, geçilmeyen köprü ve otoyolların, uçulmayan havalimanlarının, Talan İstanbul'a verilecek garantilerin, tahkimde söke söke Türkiye'den alınacağını söylüyor. Sarayın bekçisi ise biraz daha ileri gidiyor. Dolarla, avroyla verilen garantilerin, milletten söke söke alınacak paraların yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyor. Sayın Bahçeli, şu sarayın büyüsünden bir kurtulun. Kapitülasyonlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Bu devletin kurucu babaları siyasi bağımsızlığımız kadar iktisadi bağımsızlığımızın da üzerine titredi. Biz buradan bir kere daha ilan edelim, bizim iktidarımızda Talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

 

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