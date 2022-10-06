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Gündem Fahri Kur’an Kursu öğreticileri kadro bekliyor
Gündem

Fahri Kur’an Kursu öğreticileri kadro bekliyor

Seçimlerin yaklaşmasıyla birçok alanda müjde beklenirken, 20 bini aşkın Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri kadro alabilmek için seçim vaatlerine girmeyi bekliyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 09:32:00 -
Fahri Kur’an Kursu öğreticileri kadro bekliyor

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Son 11 yıldır her fırsatta seslerini duyurmaya çalışan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri kendilerine ilişkin atılacak adımların takipçisi olduklarını belirtiyorlar. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri; Diyanet tarafından ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen çalışanlardır. Göreve alınırken, aynı kadrolu çalışanlar gibi KPSS + DHBT (Din Hizmetleri Alan Sınavı) mülakat yapılarak görevlendirilmektedirler. Aldıkları ücret sadece girdikleri saatlerin ders ücretleridir. Şu anda ortalama 2 bin lira civarındadır. Asgari ücretin bile 5.500 lira olduğu bir ortamda bu ücret kabul edilebilir değildir. Geçici olarak görevlendirildikleri için de, başka bir yere göreve başlayamamaktadırlar. Yılda 8-9 ay görev yapıyorlar, daha sonra boşta kalıyorlar. Bu da mağduriyetler getiriyor, çoğu evli ve çocukları var. En son 2011 yılında kadroya geçirilmişlerdir. Konuyu sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yetkililere ilettik ve takipçisiyiz.”

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