Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne atandı. Fahri Bulut kimdir?

Fahri Bulut kimdir? Kırıkkale İl Emniyet Müdürü kim?

Fahri Bulut 1966 yılında Elazığ’ın Maden ilçesinde dünyaya geldi. Bulut, 1990 yılında Polis Akademisinden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

Fahri Bulut, sırasıyla 1990-1994 yılları arasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde,1994-2004 yılları arasında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2014 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli rütbelerde görev yapmakta iken 2014 yılında Yüksek değerlendirme kurulu kararı ile 1. Sınıf emniyet müdürü rütbesiyle Özel Güvenlik Daire Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Fahri Bulut, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaparken Ekim 2016’da Amasya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Fahri Bulut evli ve iki çocuk babasıdır.