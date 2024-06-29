Fahrettin Koca’dan sonra o bakanlar da istifa ediyor

Resmi Gazete yayımlandı. Haber sitelerinde ve sosyal medyada birçok bakanın ismi yazıldı. Bu gelişmelerin ardından yayınlanan resmi gazetede kabinede değişiklik yer almadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğuna dair söylentilerin sesleri Ankara'nın siyaset koridorlarında yükseldi. İddia Türkiye'nin gündemine otururken konuya ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Fahrettin Koca'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sundu.

Üç bakanın da peş peşe istifa ettiğini ifade eden kaynaklar, Bakan Bolat ve Bakan Işıkhan'ın istifalarına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdiklerini belirtti.

RESMİ GAZETE DETAYI

Bakanların görevden alınacağına yönelik kararın gece yarısında açıklanacak bir kararnameyle duyurulabileceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOCA'DAN CAMİDE 'HAYIRLI OLUR İNŞALLAH' YANITI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cuma namazını Üsküdar Küçükçamlıca'daki Çilehane Cami'nde kıldığını ve burada Koca'nın yanında BİM zincir marketlerin kurucularından ve Erenköy Cemaati'nin lideri Osman Nuri Topbaş'ın da olduğunu öğrendi.

Cemaat'in camide Fahrettin Koca'ya istifa edip etmediğini sorması üzerine Koca'nın "Hayırlı olur inşallah" diye yanıt verdiği kaydedildi.

ÖMER BOLAT'TAN YALANLAMA

Gazeteci Cem Küçük'e konuşan Ticaret bakanı Ömer Bolat ise istifa söylentilerini yalanladı.

"Böyle bir şey yok. Görevden affımı istemedim, sağlık sorunum vardır demedim, Erdoğan değiştirir mi sanmıyorum.

Bugün bir sürü isim yazıldı. Ben diğer bakanlarla ilgili bir duyum almadım. Sadece Sağlık Bakanı ile ilgili böyle bir gelişme var" dedi.

EŞYALARINI TOPLAYIP AYRILDI

Habertürk'ten Bülent Aydemir Fahrettin Koca'nın üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabileceği öğrenildi.

Kaynak: ODATV