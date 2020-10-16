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Siyaset Fahrettin Koca'dan Markar Esayan açıklaması
Siyaset

Fahrettin Koca'dan Markar Esayan açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:25:00 - 2020-10-16 21:28:03
Fahrettin Koca'dan Markar Esayan açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Markar Esayan bugün hayatını kaybetti. Mide kanseri tedavisi gören Markar Esayan'ın vefatı, siyaset camiasını yasa boğdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Esayan'ın vefatının ardından bir mesaj yayınladı. Mesajında Koca, "Markar Esayan’ı kaybettik. Çok gençti. Çok dosttu. Bir ayrıcalık olarak iki ana dili olan bir yazar, birleştirici bir aydındı. Tedavi gördüğü kanser hastalığına bugün yenildi. Hepimiz üzgünüz. Yakınlarına, okurlarına, Ermeni cemaatine, siyaset arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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