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Gündem Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:58:00 - 2020-11-25 11:46:09
Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" ifadelerine yer verildi.

Sonuç başarılı

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı.

İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi.

Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."

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Yorumlar

turan

....şu anda corona aşısı lazım....
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adrenalin

TURAN rumuzuyla yazan kişi demek ki bakan senin kadar düşünememiş korona aşısı lazım olduğunu bir tek senin aklına gelmiş korona aşısının lazım olduğu eleştirmek dünyanın en kolay işi korona aşısı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bilmiyor musun
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