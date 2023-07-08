Fahrettin Koca duyurdu! Özkan Uğur'dan kahreden haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından MFÖ grubunun üyelerinden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca, paylaşımında "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.