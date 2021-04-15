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Aktüel Fahrettin Koca: Aşının israfı söz konusu değil
Aktüel

Fahrettin Koca: Aşının israfı söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 12:49:00 -
Fahrettin Koca: Aşının israfı söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama programına ilişkin, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama programında kullanılan aşıların uygun saklama koşullarındaki merkezlerde yapıldığını vurguladı.

Bakan Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

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