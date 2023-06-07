Fahrettin Altun’la ilgili flaş iddia
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un MİT Başkanı olan İbrahim Kalın’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini üstlenebileceğini iddia etti.
İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevi boş kaldı.
Görev için henüz bir atama gerçekleştirilmemişken Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan konuyla ilgili edindiği bilgileri paylaştı.
Pehlivan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un MİT Başkanı olan İbrahim Kalın’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini üstlenebileceğini iddia etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO