Fahrettin Altun'dan 'militan' ifadesine sert tepki: Bu millete ihanettir!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı televizyon programında “Vali militan, kaymakam militan...” şeklindeki ifadelerine tepki göstererek "Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir." dedi.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek Habertürk ekranlarında bir programda devlet çalışanlarını hedef alarak vali ve kaymakamlar için 'militan ifadesini kullandı. İçişlerii Bakanlığı'nın da suç duyurusunda bulunduğu Şimşek'e bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi.

CHP'li Berhan Şimşek'in 'militan' açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde CHP tarafından devletin kurum ve çalışanlarının hedef alındığı vurgusunu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegâne sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir.

Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya’da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!"

Ne olmuştu?

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek bir TV kanalında katıldığı programda “Vali militan, kaymakam militan...” şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunarak devletin çalışanlarıyla ilgili aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler kullanmıştı.